В Индонезии два человека погибли при опрокидывании моторной лодки
Моторная лодка утонула в Индонезии, по меньшей мере два пассажира погибли и восемь человек пропали без вести. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Antara.
Инцидент произошел в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара близ острова Алор в субботу утром: моторная лодка Nusa Kenari перевернулась с не менее чем 30 людьми на борту.
Сообщается, что 20 пассажирам удалось самостоятельно добраться до берега, два человека погибли. Однако представитель спасательных служб заявил, что точное количество пассажиров и членов экипажа пока не установлено, так как судно перевозило людей без соответствующего разрешения от портовой администрации Алора.
Причина аварии пока остается неизвестной. Ведется поисково-спасательная операция.
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