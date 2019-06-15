Моторная лодка утонула в Индонезии, по меньшей мере два пассажира погибли и восемь человек пропали без вести. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Antara.

Инцидент произошел в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара близ острова Алор в субботу утром: моторная лодка Nusa Kenari перевернулась с не менее чем 30 людьми на борту.

Сообщается, что 20 пассажирам удалось самостоятельно добраться до берега, два человека погибли. Однако представитель спасательных служб заявил, что точное количество пассажиров и членов экипажа пока не установлено, так как судно перевозило людей без соответствующего разрешения от портовой администрации Алора.

Причина аварии пока остается неизвестной. Ведется поисково-спасательная операция.

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