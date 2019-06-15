Меркель пообещала больше тратить на оборону
Служащие Вооруженных сил ФРГ, как и гражданские специалисты бундесвера - важная часть общества в Германии, и они обеспечивают безопасность граждан в ходе службы как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом заявила в видеоподкасте по случаю ежегодного Дня бундесвера канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По ее словам, в прошлом было много таких лет, когда на Вооруженные силы в Германии не выделялось достаточных средств.
"Поэтому хорошо, что несколько лет назад мы повысили расходы на нашу безопасность, на наши Вооруженные силы, и в следующем году мы снова это сделаем", - сказала бундесканцлер.
Это, по ее словам, служит выполнению сразу двух задач: укрепить территорию Североатлантического альянса и обеспечить мир в различных местах дислокации немецких военных за рубежом.
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