На 97 году жизни скончался знаменитый режиссер Франко Дзеффирелли, дважды номинант "Оскара" и обладатель премии BAFTA, создатель культовой картины "Ромео и Джульетта". О кончине мастера написал в своем микроблоге мэр Флоренции, где родился великий режиссер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дзеффирелли скончался в субботу в своем доме в Риме после продолжительной болезни. Дата похорон пока не называется. Известно, что маэстро упокоится на кладбище Porte Sante во Флоренции.

"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил", - написал Дарио Нарделла и добавил, что Флоренция никогда не забудет Мастера.

Дзеффирелли родился в столице Тосканы в 1923 году. Дебютировал в 1957 году с фильмом "Кемпинг", но больше известен экранизацией пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта", вышедшей в прокат в 1968 году. Постановка считается наиболее успешной классической экранизацией этой пьесы. Номинировалась на "Оскар" в нескольких категориях, в том числе "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", однако получила награду лишь за лучшую операторскую работу и лучшие костюмы.

Фильмография Дзеффирелли насчитывает порядка двадцати картин. В числе наиболее известных - "Брат Солнце, сестра Луна", "Иисус из Назарета", "Гамлет", "Джейн Эйр" и "Каллас навсегда".

15 лет назад Дзеффирелли стал первым гражданином Италии, которому был присвоен титул сэра и звание рыцаря-командора ордена Британской империи.

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