В турецкой провинции Анталья произошло ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали семь туристов из России и Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что авария произошла из-за столкновения автобуса со встречной машиной. Всего в ДТП пострадали 11 человек.

Пострадавшие были доставлены в больницы, причем некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

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