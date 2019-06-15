https://news.day.az/world/1129352.html Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Турции
В турецкой провинции Анталья произошло ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали семь туристов из России и Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что авария произошла из-за столкновения автобуса со встречной машиной. Всего в ДТП пострадали 11 человек.
Пострадавшие были доставлены в больницы, причем некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
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