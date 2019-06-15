В столице Сомали Могадишо недалеко от КПП "Сайидка" прогремели два сильных взрыва. Уточняется, что рядом находится здание парламента страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Данных о пострадавших нет.

В то же время взрыв в кенийском окруше Ваджир на границе с Сомали унес жизни минимум восьми полицейских. Еще пять человек были ранены.

Полицейский автомобиль подорвался на придорожной мине, передает ТАСС.

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