https://news.day.az/world/1129353.html В Кении и Сомали прогремели взрывы
В Кении и Сомали прогремели взрывы
В столице Сомали Могадишо недалеко от КПП "Сайидка" прогремели два сильных взрыва. Уточняется, что рядом находится здание парламента страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Данных о пострадавших нет.
В то же время взрыв в кенийском окруше Ваджир на границе с Сомали унес жизни минимум восьми полицейских. Еще пять человек были ранены.
Полицейский автомобиль подорвался на придорожной мине, передает ТАСС.
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