https://news.day.az/world/1129359.html Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца
Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца
Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии продюсера и прогнозах медиков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, Алибасов все еще находится в реанимации, но по результатам полного комплекса анализов медики дают достаточно позитивный прогноз. Тем не менее риск внутреннего кровотечения сохранится до начала следующей недели.
Алибасов-младший также добавил, что отец пока еще не совсем пришел в себя после искусственной комы.
"Он сначала вообще никого не узнавал и не помнил, кто он такой, в первый день", - сказал он в интервью НТВ.
По его словам, сейчас Алибасов узнает его и жену, Лидию Федосееву-Шукшину, однако не может понять, какой сейчас год.
Он также прокомментировал слухи о том, что из-за последствий ожога продюсер не сможет нормально питаться, отметив, что об этом можно будет судить только через месяц.
Однако состояние Алибаслова могли осложнить последствия инцидента с его бывшей гражданской женой, которая во время одной из ссор ударила его ножом в живот, добавил сын продюсера. По его словам, ожоги на месте шрама представляли самую большую угрозу.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна.
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