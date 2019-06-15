По его словам, Алибасов все еще находится в реанимации, но по результатам полного комплекса анализов медики дают достаточно позитивный прогноз. Тем не менее риск внутреннего кровотечения сохранится до начала следующей недели.

Алибасов-младший также добавил, что отец пока еще не совсем пришел в себя после искусственной комы.

"Он сначала вообще никого не узнавал и не помнил, кто он такой, в первый день", - сказал он в интервью НТВ.

По его словам, сейчас Алибасов узнает его и жену, Лидию Федосееву-Шукшину, однако не может понять, какой сейчас год.

"Проблема - он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни", - признался Алибасов-младший.

Он также прокомментировал слухи о том, что из-за последствий ожога продюсер не сможет нормально питаться, отметив, что об этом можно будет судить только через месяц.

Однако состояние Алибаслова могли осложнить последствия инцидента с его бывшей гражданской женой, которая во время одной из ссор ударила его ножом в живот, добавил сын продюсера. По его словам, ожоги на месте шрама представляли самую большую угрозу.