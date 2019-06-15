В Швеции начались испытания нового самоуправляемого грузовика Volvo.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, имеющий футуристический дизайн грузовик производства компании Volvo Trucks назвали "Vera". Новая машина работает на электрических двигателях, а управление осуществляется автономно, но под присмотром оператора. Машина предназначена для перевозки грузов из логистического центра в портовый терминал в Гетеборге, Швеция. Сам проект является результатом нового сотрудничества между Volvo Trucks и паромно-логистической компанией DFDS. Целью сотрудничества является внедрение "Vera" в реальное приложение, позволяющее подключить систему для непрерывного потока товаров, от логистического центра DFDS до терминала APM в порту, для распространения по всему миру, передает Day.Az.

Таким образом DFDS будет использовать грузовики Volvo для транспортировки контейнеров по заранее определённому маршруту по дорогам общего пользования с максимальной скоростью 40 км в час.

"Автономные перевозки с низким уровнем шума и нулевыми выбросами выхлопных газов играют важную роль в будущем логистики и принесут пользу как бизнесу, так и обществу. Мы рассматриваем это сотрудничество как важный старт и хотим добиться прогресса в этой области", - заявил Микаэль Карлссон, вице-президент по автономным решениям Volvo Trucks.

На данном этапе "Vera" подходит для коротких расстояний, с высокой точностью перевозит большие объемы товаров. Автономная система контролируется оператором в диспетчерской вышке, который также несет ответственность за время транспортировки. Отмечается, что со временем автономная система будет доработана с точки зрения технологий, управления операциями и адаптации инфраструктуры, прежде чем она сможет полностью функционировать.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!