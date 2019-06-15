В Верховном суде Татарстана вынесен приговор членам экстремистской группировки, обвиняемым в том числе и в избиении азербайджанца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Business-gazeta.ru, Роман Халилов, Руслан Архипов, Адель Аскеров и Ростислав Малахов были признаны виновными по восьми фактам.

Среди пострадавших от действий членов группировки был и азербайджанец.

18 января 2017 года Р.Халилов и Р.Архипов с неустановленным лицом напали на азербайджанца Якина Мамедова. Р.Халилов со знакомым вооружились молотками с целью убийства приезжего. Р.Архипов снимал нападение на молодого человека, чтобы позже выложить в интернете ролик с преступлением. При этом суд снял с Романа Халилова обвинения в покушении на убийство, т.к. он не причинил вреда пострадавшему. Спасти Я.Мамедова удалось только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Суд приговорил Р.Архипова и Р.Халилова к 24 годам лишения свободы каждого, А.Аскерова - к 4 годам, Р.Малахова - к трем годам лишения свободы. Все они, кроме А.Аскерова, будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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