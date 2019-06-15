Индия вводит пошлины на американские товары
Индия вводит повышенные пошлины на ряд ввозимых из США продуктов. Соответствующий документ Министерства финансов опубликован на портале правовой информации Gazette of India, передает Trendсо ссылкой на РИА Новости.
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
В общей сложности Нью-Дели рассчитывает получить от введения этих мер порядка 240 миллионов долларов. Эта сумма фактически компенсирует убытки, которые Индия понесет от введения США дополнительных пошлин на индийские товары.
Решение вступит в силу в воскресенье.
Власти Индии сообщили о намерении повысить пошлины на 29 американских товаров в июне прошлого года в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Однако решение откладывалось, пока шли переговоры с американской стороной.
В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25 и десять процентов соответственно. Индия, занимающая второе место в мире по величине производства стали, раскритиковала это решение.
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