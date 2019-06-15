Очередной, седьмой по счету раунд переговоров между американской делегацией во главе со спецпосланником Залмаем Халилзадем и делегацией афганского движения "Талибан" может начаться в Катаре на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник, близкий к "Талибану", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе, и обе стороны постараются добиться прогресса", - отметил собеседник агентства.

Прошлый раунд переговоров между делегациями США и "Талибаном" снова завершился без какого-либо конкретного соглашения в начале мая, когда наступил месяц мусульманского поста Рамадан. Стороны обсуждают соглашение о выводе американских войск из Афганистана взамен на гарантию "Талибан" предотвращения использования афганской территории террористическими организациями против каких-либо государств.

В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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