В турецкой провинции Османие произошло ДТП с участием двух автомобилей и одного грузовика, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате столкновения транспортных средств два человека погибли, трое ранены.

ДТП произошло в 16:30 по местному времени.

На место происшествия прибыло большое количество спасателей, бригад скорой помощи и сил безопасности.

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