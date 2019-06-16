https://news.day.az/world/1129397.html Серьезное ДТП в Турции, много погибших и раненых
Серьезное ДТП в Турции, много погибших и раненых
В турецкой провинции Османие произошло ДТП с участием двух автомобилей и одного грузовика, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В результате столкновения транспортных средств два человека погибли, трое ранены.
ДТП произошло в 16:30 по местному времени.
На место происшествия прибыло большое количество спасателей, бригад скорой помощи и сил безопасности.
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