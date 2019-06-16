В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20. Его было слышно на расстоянии 4-5 км, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"...мощный взрыв, разорвало гараж, порвало газовую трубу", - говорится в сообщении.

Точные причины произошедшего пока не установлены. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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