С 16 июня вступает в силу решение Индии поднять пошлины на ряд американских продуктов. Ранее документ Минфина был обнародован на портале Gazette of India. Решение было принято после переговоров с американской стороной, длившихся почти год, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В числе товаров из США, которые будут облагаться повышенными пошлинами, - фрукты (например, некоторые сорта яблок), орехи (грецкие, миндаль), крупы (нут, чечевица) и другие сельскохозяйственные продукты - всего 29 наименований. Индийская сторона рассчитывает получить от введения пошлин около 240 миллионов долларов. Таким образом будут компенсированы убытки, которые Нью-Дели понесет от введения Вашингтоном пошлин на товары из Индии.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импортные сталь и алюминий, что вызвало критику Нью-Дели. Индия занимает второе место в мире по производству стали, напоминает РИА Новости.

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