https://news.day.az/world/1129407.html У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Подземные толчки зафиксированы в 22.55 по времени UTC (02.55 воскресенья по бакинскому времени). Эпицентр располагался в 104 километрах к северо-востоку от острова Л'Эсперанс. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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