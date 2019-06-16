Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 22.55 по времени UTC (02.55 воскресенья по бакинскому времени). Эпицентр располагался в 104 километрах к северо-востоку от острова Л'Эсперанс. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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