https://news.day.az/world/1129408.html ЧП в американском аэропорту
ЧП в американском аэропорту
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ньюарк (штат Нью-Джерси на северо-востоке США), в результате инцидента воздушная гавань на время прекратила прием и отправку рейсов, сообщается в заявлении Федерального управления авиации США (FAA), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается в заявлении FAA, опубликованном в Twitter, инцидент произошел при приземлении самолета авиакомпании United Airlines. Сведений о пострадавших не поступало.
Аэропорт информирует в Twitter, что "полетная деятельность возобновлена после недавнего инцидента, но задержки (рейсов), как ожидается, продолжатся".
"FAA направляется в аэропорт, чтобы начать расследование", - отметили в Федеральном управлении авиации США.
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