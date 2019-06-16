Бензиновый кризис в Сирии разразился в начале апреля: в пиковые моменты очередь к АЗС в Дамаске достигала около 300 автомобилей, схожая ситуация была и в других городах, где в очередях нередко возникали конфликты. Власти заявляли, что причиной ажиотажного спроса на топливо стали "фейковые новости" о планах властей повысить цену на топливо. К концу апреля ситуация улучшилась в связи с размещением в городах мобильных АЗС и началом продаж импортируемого из Ливана бензина с октановым числом 95.