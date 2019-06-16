https://news.day.az/world/1129441.html Жертв взрыва на танкере на Каспии стало больше
Жертв взрыва на танкере на Каспии стало больше
Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли три человека, еще трое были госпитализированы.
"Из 12 членов экипажа на берег эвакуировано девять, из них трое пострадавших были отправлены в медицинские учреждения. Четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
По данным дагестанского главка МЧС, инцидент произошел рано утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера.
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