Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 могут начаться в первой половине июля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У нас была возможность обсудить с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным тему С-400, но она уже и так закрыта, ни о чем негативном нет речи. Думаю, что в первой половине июля начнутся поставки", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Таджикистан. Его цитирует телеканал CNN Turk.