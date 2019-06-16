https://news.day.az/world/1129445.html Эрдоган назвал сроки поставок С-400
Эрдоган назвал сроки поставок С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 могут начаться в первой половине июля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"У нас была возможность обсудить с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным тему С-400, но она уже и так закрыта, ни о чем негативном нет речи. Думаю, что в первой половине июля начнутся поставки", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Таджикистан. Его цитирует телеканал CNN Turk.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
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