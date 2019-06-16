Чернокожий сотрудник американской корпорации Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи, передает ABC News.

Энтони рассказал, что за восемь лет, в течение которых он работает в компании, на его рабочем столе неоднократно оставляли петлю и табличку с расистским оскорблением. "Не знаю, какие у них были мотивы, но могу сказать, что это беспокоит меня до сих пор", - заявил он.

В компании опровергли все обвинения Энтони, посчитав их необоснованными. По словам руководства, раньше от него никогда не поступало жалоб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

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