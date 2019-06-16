https://news.day.az/world/1129473.html Рейс Таллин - Вена вернулся в аэропорт из-за неисправности самолета
Рейс Таллин - Вена вернулся в аэропорт из-за неисправности самолета
Самолет компании Nordica, совершавший рейс Таллин - Вена, из-за неисправности прервал полет и вернулся в столицу Эстонии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета Postimees.
По ее информации, рейс Таллин - Вена был прерван над Ригой в воскресенье около 8:00, когда пилот обнаружил техническую неполадку и принял решение вернуться в Таллин.
"Для пассажиров это никакой опасности не представляло. Капитан вернулся в Таллин, была произведена замена самолета и через полчаса они вновь отправились в Вену", - заявил представитель Nordica Тоомас Уйбо.
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