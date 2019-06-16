https://news.day.az/world/1129489.html 48 миллионов человек остались без света из-за сбоя
48 миллионов человек остались без света из-за сбоя
Из-за сбоя системы энергоснабжения остались без электричества жители Аргентины и Уругвая, а также некоторых районов Парагвая и Бразилии. По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались вскоре после 7 часов утра (14:00 по бакинскому времени), передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", - сообщила компания Edesur Argentina в "Твиттере".
В общей сложности в Аргентине и Уругвае проживают около 48 миллионов человек.
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