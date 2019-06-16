Причиной масштабного отключения электроэнергии, затронувшего Аргентину и Уругвай, стал сбой в энергосети Аргентины, сообщает Национальная электроэнергетическая компания Уругвая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В 7.06 (14.00 GMT+4) неисправность в аргентинской системе ... оставила без услуг всю территорию страны и различные провинции соседней страны", - говорится в сообщении компании в Twitter.

В свою очередь, замминистра по гражданской защите Аргентины Даниэль Руссо сообщил телеканалу TN, что причина отключения электроэнергии пока не известна.

Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, сообщил аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur.

Электричества в Аргентине нет уже почти три часа.

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