Художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек госпитализировали в Москве. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщает принадлежащее Григорию Берекину РБК со ссылкой на источник, близкий к столичному департаменту здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным собеседника издания, ночью режиссер была госпитализирована и прооперирована. В настоящее время, отметил источник, Волчек находится в Центре хирургии имени Вишневского.

При этом помощница Волчек по литературной части в "Современнике" Евгения Кузнецова заявила РБК, что худрук находится "на плановом обследовании".

В единой справочной службе Центра хирургии имени Вишневского на звонки РБК не ответили.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра "Современник", а затем и его художественным руководителем.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!