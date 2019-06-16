Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов. Об этом сообщил представитель продюсера Вадим Горжанкин в интервью радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Горжанкина, за время поисков животное стало чрезвычайно популярно. Он рассказал, что Чучей заинтересовались не только производители корма и аксессуаров для кошек, но также парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения.

Как отметил представитель Алибасова, с рекламодателями было достигнуто "принципиальное согласие", но окончательное решение об участии в подобных проектах будет принимать сам продюсер.

"Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин. Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом "Хватит быть лысым!" - заявил Горжанкин.

На этой неделе кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры продюсера. В четверг неизвестные принесли в офис продюсера кота и получили 800 тысяч рублей в качестве денежного вознаграждения. Впоследствии выяснилось, что это не питомец Алибасова, а другое животное. Позднее Чучу нашли в московском центре кунг-фу.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Врачи диагностировали у продюсера значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна. Сейчас продюсер очнулся. По словам его сына, полное обследование показало положительные результаты.