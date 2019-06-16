https://news.day.az/world/1129535.html Мужчина в маске из "Хэллоуина" напал на прохожих с кухонным ножом
Мужчина в маске из "Хэллоуина" напал на прохожих с кухонным ножом
В Британии в графстве Корнуолл мужчина, облачившись в маску, напоминающую маску Майкла Майерса, убийцы из фильмов "Хэллоуин", напал на прохожих, сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Отмечается, что он бегал за местными жителями с разделочным ножом, однако никого не ранил.
Отряд полицейских с собакой смог поймать нападавшего.
Его мотивы, а также причина выбора экипировки пока не раскрываются.
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