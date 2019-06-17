В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, во Внуково задержано 25 рейсов и один отменен. В аэропорте Домодедово задержано 14 рейсов и 8 отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали 10 рейсов. Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

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