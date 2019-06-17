https://news.day.az/world/1129550.html Cтрельба на выпускном вечере в США, есть погибший и раненые
Cтрельба на выпускном вечере в США, есть погибший и раненые
По меньшей мере один человек погиб и еще семь пострадали в результате стрельбы на выпускном вечере в Филадельфии в штате Пенсильвания. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел на вечеринке, где собралось около 60 человек. Отмечается, что среди пострадавших четыре подростка.
Полиция ведет поиск подозреваемого.
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