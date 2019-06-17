https://news.day.az/world/1129591.html В Индонезии произошло сильное землетрясение
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясения магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Толчки были зафиксированы в 05.43 по времени UTC в 146 километрах к северо-западу от города Купанг. Очаг залегал на глубине 100 километров.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре