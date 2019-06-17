Землетрясения магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в 05.43 по времени UTC в 146 километрах к северо-западу от города Купанг. Очаг залегал на глубине 100 километров.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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