В Ливии на видео запечатлели бой двух танков советского производства.

На ролике видно, как происходит перестрелка между двумя танками Т-55, один из которых принадлежит Правительству народного согласия, другой - силам Ливийской национальной армии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На ролике видно, как один из танков после попадания в него снаряда задымился.

Бой происходил в одном из районов столицы Ливии Триполи. С 4 апреля в Ливии разгорелись активные бои между двумя основными силами, контролирующими части страны, жертвами гражданской войны стали, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по меньшей мере 653 человека.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, после того как международная коалиция, в том числе Франция и США, вторглась в независимую страну и свергла Муаммара Каддафи.

Страна погрузилась в пучину гражданской войны, в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, в столице Триполи находится ПНС. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар с 4 апреля объявил о начале наступления на Триполи.

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