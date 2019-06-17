Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар унесла жизни уже свыше 100 человек, из которых более 80 - дети. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на медицинские службы региона.

Ранее сообщалось о 83 жертвах. Активнее всего заболевание распространяется в округе Музаффарпур. В настоящее время на лечении в больницах округа находятся еще 290 детей. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

Причиной вспышки острого энцефалита медики называют сохраняющуюся в регионе аномальную жару вкупе с высокой влажностью. При этом изначально симптомы заболевания специалисты принимали за признаки отравления плодами личи, предположительно, содержащими опасные для здоровья детей токсины.

В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показателя в истории индийской столицы.

Задержка муссона в Индии привела к продолжительной жаркой погоде в нынешнем году. Как отмечают синоптики, жара иссушает северные и центральные регионы этой страны на протяжении уже более 30 дней.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!