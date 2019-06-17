Жительница английского города Грейвзенд, графство Кент, показала врачам 20-секундное видео больной дочери и спасла ей жизнь. Кадры, снятые матерью, опубликовал таблоид The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

30-летняя Джейд Родфорд (Jade Rodford) вспоминает, что ее дочь Элла (Ella) несколько дней болела, прежде чем ее состояние ухудшилось. Лечащий врач осмотрел девочку и не нашел опасных отклонений. После возвращения из больницы женщина оставила ребенка у бабушки. "Спустя пять минут моя мама позвонила и сказала, что я должна вернуться домой, - рассказала британка. - Элла задыхалась и синела".

По словам Родфорд, у девочки подскочила температура. Обеспокоенная мать сняла дочку на камеру телефона. На кадрах видно, как кожа спящей Эллы покрылась желто-малиновыми пятнами. Женщина позвонила в службу экстренной помощи и описала состояние ребенка. Оператор предупредила, что ожидание бригады парамедиков может занять некоторое время, и посоветовала самостоятельно приехать в больницу.

Британка привезла Эллу в отделение неотложной помощи. Доктора не могли поставить точный диагноз, поскольку, по словам матери, симптомы остро проявлялись лишь дома. Родфорд показала записанное ранее видео, после чего девочку немедленно госпитализировали. В течение нескольких часов у нее обнаружили сепсис - заражение крови.

Пятилетняя Элла 12 дней провела в больнице. "Если бы я не записала это видео, Эллы бы сейчас не было в живых. Врачи бы осмотрели ее и отправили домой, - утверждает Родфорд. - Интуиция мне подсказывала, что с дочкой что-то не так. Этот ролик спас ей жизнь".

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