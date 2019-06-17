https://news.day.az/world/1129669.html У побережья Турции затонуло судно с нелегалами
У побережья Турции затонуло судно с нелегалами
В Средиземном море вблизи побережья турецкой провинции Мугла в районе Бодрума затонуло судно с нелегалами. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что береговой охране Турции удалось спасти 31 человека, среди которых есть женщины и дети.
В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Сообщается, что в момент крушения на борту судна находились 40 нелегалов.
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