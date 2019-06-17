Этому жителю Бадунга (Индонезия) стоило бы быть внимательнее, ведь водитель грузовика, припарковавшись, совсем забыл поставить своё транспортное средство на ручник, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Всё, что произошло дальше, было вполне логичным - машина покатилась под уклон, пересекла проезжую часть и остановилась, врезавшись в вывеску агентства недвижимости "Propertia Bali".

Петер Расмуссен, сотрудник агентства, рассказал, что покосившаяся вывеска - это, конечно, непорядок, но главным всё-таки является то, что в результате инцидента никто не пострадал.

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