Вице-президент Boeing Рэнди Тинсет принес свои извинения семьям жертв крушений самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press.

"Мы очень сожалеем о гибели людей", - заявил Тинсет. Он подчеркнул, что компания работает над тем, чтобы понять, где были совершены ошибки. Другие руководители Boeing также отметили, что компания уделяет особое внимание безопасности, и принесли соболезнованиям семьям погибших.

В начале июня Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило брак в деталях самолетов Boeing.

6 мая стало известно, что Boeing скрывал проблемы с системой оповещения о неисправности датчиков в самолетах 737 Max в течение года.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. По данным Системы управления безопасностью полетов, с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!