Автомобиль въехал в группу прохожих в японском городе Матида (столичная префектура Токио), в результате чего пострадали пять человек, включая четверых учащихся начальной школы. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

Пострадавшие госпитализированы, полиция в настоящее время допрашивает находившуюся за рулем автомобиля 60-летнюю женщину и выясняет обстоятельства случившегося.

По словам очевидцев, машина неожиданно вылетела на тротуар и продолжала движение, пока не съехала в канаву.

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