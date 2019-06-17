https://news.day.az/world/1129697.html В Японии автомобиль выехал на тротуар и сбил четверых детей
В Японии автомобиль выехал на тротуар и сбил четверых детей
Автомобиль въехал в группу прохожих в японском городе Матида (столичная префектура Токио), в результате чего пострадали пять человек, включая четверых учащихся начальной школы. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.
Пострадавшие госпитализированы, полиция в настоящее время допрашивает находившуюся за рулем автомобиля 60-летнюю женщину и выясняет обстоятельства случившегося.
По словам очевидцев, машина неожиданно вылетела на тротуар и продолжала движение, пока не съехала в канаву.
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