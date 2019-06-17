https://news.day.az/world/1129704.html Жуткое ДТП с автобусом в ЮАР, десятки погибших
Жуткое ДТП с автобусом в ЮАР, десятки погибших
Двадцать четыре человека погибли в результате столкновения маршрутного такси и автобуса в южноафриканской провинции Лимпопо. ДТП произошло в воскресенье вечером, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я могу подтвердить, что число людей, признанных погибшими, составляет 24", - заявила представитель министерства транспорта Аянда-Элли Пэйн.
Все погибшие находились в маршрутном такси, которое было переполнено. По словам Пэйн, в нем находилось на 10 человек больше положенного. Трое пассажиров автобуса получили ранения.
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