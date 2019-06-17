https://news.day.az/world/1129711.html Юная канадка умерла после поцелуя с любимым
Юная канадка умерла после поцелуя с любимым
Мать 20-летней канадки Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала местным СМИ о трагической смерти дочери после поцелуя с молодым человеком, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
У девушки была астма и острая аллергия на арахис. Юноша об этом не знал. Перед встречей с любимой он съел бутерброд с арахисовой пастой. При встрече влюбленные поцеловались, и вскоре у Мириам начался приступ удушья.
Ингалятор для астмы состояние не облегчил. Девушке вызвали скорую, но реанимационные мероприятия не помогли - Мириам скончалась, пишет канадское издание Journal De Quebec.
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