Мать 20-летней канадки Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала местным СМИ о трагической смерти дочери после поцелуя с молодым человеком, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

У девушки была астма и острая аллергия на арахис. Юноша об этом не знал. Перед встречей с любимой он съел бутерброд с арахисовой пастой. При встрече влюбленные поцеловались, и вскоре у Мириам начался приступ удушья.

Ингалятор для астмы состояние не облегчил. Девушке вызвали скорую, но реанимационные мероприятия не помогли - Мириам скончалась, пишет канадское издание Journal De Quebec.