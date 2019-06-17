Иран в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 кг, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Иран заявил 8 мая о приостановке выполнения ряда пунктов "Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе" (СВПД) от 2015 г. из-за действий США. "Сегодня начинается преодоление потолка хранения обогащенного урана в 300 кг, которое продлится десять дней. Иными словами, 27 июня мы преодолеем этот потолок", - отметил Камальванди, сообщает РИА "Новости".



ОАЭИ ждет от властей Ирана решения по следующему этапу сокращения обязательств Тегерана в рамках ядерной сделки. "Что касается второго этапа, то мы ждем решения со стороны властей. И у Европы еще есть время, достаточно возможностей. Если Европа сделает практические шаги по обеспечению интересов Ирана, то ситуация, связанная с выполнением Ираном обязательств по ядерной сделке, вернется в нормальное русло", - заявил Камальванди.



США 8 мая 2018 г. в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели против Тегерана санкции.



Иран посчитал действия США провокацией и нарушением условий СВПД. По мнению Тегерана, остальные участники СВПД - Германия, Франция, Британия, Китай и Россия - должны помочь решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в случае успеха вернуться к исполнению приостановленных обязательств.



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