"Торонто Рэпторз" впервые в истории стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии "Голден Стэйт Уорриорз". В понедельник, 17 июня, состоится чемпионский парад "рапторов", который, по прогнозам, могут посетить порядка двух миллионов человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Парад победителя Национальной баскетбольной ассоциации пройдет с 10:00 до 12:30 по местному времени. Канадские болельщики за 12 часов до начала мероприятия начали стягиваться к местам, где будет проезжать автобус с баскетболистами, а также к сцене, где пройдет торжество.

Ранее стало известно, что за шестым матчем финальной серии следили 86% жителей города Торонто. Всего же игру посмотрели порядка 16 миллионов канадцев - это 44% населения страны.

Напомним, в шестом матче серии "Торонто" обыграл "Голден Стэйт" со счетом 114:110. Первые пять игр завершились тремя победами "Рэпторз" (118:109, 123:109, 105:92) и двумя викториями "Уорриорз" (109:104, 106:105). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу единственной в Лиге канадской команды, которая впервые в своей 23-летней истории стала чемпионом НБА.

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