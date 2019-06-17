Страны-участники соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) сохранят ограничения по добыче нефти во втором полугодии 2019 года, чтобы сбалансировать уровень коммерческих нефтяных запасов, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"ОПЕК и ее союзники намерены продолжить ограничение предложения (нефти), чтобы сбалансировать мировые нефтяные запасы во второй половине года", - говорится в материале со ссылкой на слова министра.

Как передает агентство, аль-Фалих выразил абсолютную уверенность в достижении соглашения с Россией по уровню сокращения добычи нефти на этот период, а также отметил, что не видит признаков реального замедления спроса на нефть, особенно в Китае и Индии.



Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. Картель планирует определить ее дальнейшую судьбу, в том числе возможность продления на второе полугодие 2019 года, на ближайшей встрече в Вене, которая намечается на начало июля.



Соглашение на первое полугодие предусматривает сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день с уровня октября 2018 года.

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