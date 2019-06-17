США заявили о сложностях в торговых переговорах с ЕС
Министр торговли США Уилбур Росс отметил, что переговоры с Евросоюзом по торговому соглашению затягиваются из-за смены руководства ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В интервью телеканалу CNBC на полях авиасалона "Ле Бурже" во Франции Росс намекнул на угрозу применения администрацией Трампа импортных пошлин на автомобили европейского производства, если США и ЕС не смогут достичь договоренностей.
По словам чиновника, в Европе сейчас "не с кем вести переговоры" из-за неопределенности по поводу нового состава Еврокомиссии. Уилбур Росс также отметил, что помимо выборов нового председателя ЕК, новому еврокомиссару по торговле также потребуется согласие правительств членов Евросоюза на ведение переговоров и заключение какого-либо торгового соглашения с США.
Росс также добавил, что он "оптимист по природе", но при этом, по его словам, "президент готов принять и другое решение". Как отметил чиновник, Трамп уже показал, что "серьезно рассматривает возможность применения импортных пошлин на автомобили".
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