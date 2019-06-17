Министр торговли США Уилбур Росс отметил, что переговоры с Евросоюзом по торговому соглашению затягиваются из-за смены руководства ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



В интервью телеканалу CNBC на полях авиасалона "Ле Бурже" во Франции Росс намекнул на угрозу применения администрацией Трампа импортных пошлин на автомобили европейского производства, если США и ЕС не смогут достичь договоренностей.



По словам чиновника, в Европе сейчас "не с кем вести переговоры" из-за неопределенности по поводу нового состава Еврокомиссии. Уилбур Росс также отметил, что помимо выборов нового председателя ЕК, новому еврокомиссару по торговле также потребуется согласие правительств членов Евросоюза на ведение переговоров и заключение какого-либо торгового соглашения с США.



"В настоящее время сложно вести переговоры с Европейским союзом из-за того, что у них только прошли парламентские выборы, они еще не выбрали нового президента Еврокомиссии, не выбрали нового комиссара по торговле. Так что нам пока не с кем вести переговоры. При этом с учетом работы Еврокомиссии, комиссару по торговле придется заручиться одобрением от всех стран перед тем, как он или она смогут участвовать в переговорах. Поэтому, скорее всего, полноценные переговоры смогут начаться лишь осенью".

Росс также добавил, что он "оптимист по природе", но при этом, по его словам, "президент готов принять и другое решение". Как отметил чиновник, Трамп уже показал, что "серьезно рассматривает возможность применения импортных пошлин на автомобили".



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