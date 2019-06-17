В пицерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды. Женщина была экстренно госпитализирована, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает издание Parisien, ей стало плохо сразу после первого же глотка, и она вызвала спасательную службу.

На место ЧП также прибыли полицейские. Они установили, что в графине была жидкость для посудомоечной машины.

Как оказалось, устройство было сломано, и один из сотрудников пицерии перелил жидкость в графин, чтобы использовать ее в раковине.

На какое-то время сосуд остался без присмотра, и официант, не зная, что в нем находится токсичная жидкость, отнес его клиентке, передает РИА Новости.

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