https://news.day.az/world/1129753.html В Индонезии два человека погибли при опрокидывании пассажирского судна
В Индонезии два человека погибли при опрокидывании пассажирского судна
Пассажирское судно перевернулось у берегов Индонезии, два человек погибли, 10 пропали без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу оперативного отдела поисково-спасательного бюро провинции аль-Амрат, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства, судно перевернулось у берегов провинции Восточная Ява. Ведется поисково-спасательная операция.
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