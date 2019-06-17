Пассажирское судно перевернулось у берегов Индонезии, два человек погибли, 10 пропали без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу оперативного отдела поисково-спасательного бюро провинции аль-Амрат, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, судно перевернулось у берегов провинции Восточная Ява. Ведется поисково-спасательная операция.

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