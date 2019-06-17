https://news.day.az/world/1129757.html Франция подсчитывает ущерб от града
Франция подсчитывает ущерб от града
Власти Франции подсчитывают ущерб от непогоды, нанесенной сильными ливнями и градом.
По словам министра сельского хозяйства страны Гийома Дидье, потери для большинства фермеров составили от 80 до 100 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
От стихии сильно пострадали департаменты Дром и Изер, расположенные у подножья французских Альп. Здесь град и шквалистый ветер серьезно повредили виноградники и фруктовые деревья.
Ущерб нанесен и жилым постройкам: во многих домах выбиты стекла и пробиты крыши. Так же ушибы от града получили около десяти человек.
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