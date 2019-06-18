https://news.day.az/world/1129790.html Бедствие в Турции, есть погибшие
Бедствие в Турции, есть погибшие
Селевый поток сошел в турецкой провинции Агры, в результате погибли три человека, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, увидевшие исчезновение матери и двух ее детей при сходе селя граждане вызвали на спасателей. Привлеченные на место происшествия спасатели в скором времени обнаружили их тела и передали по назначению.
Отмечается, что на данной территории погиб еще один человек погиб, в которого попала молния.
Спасатели в скором времени обнаружили и его тело и передали по назначению.
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