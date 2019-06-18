https://news.day.az/world/1129801.html Зрители сняли на видео нападение верблюда на наездницу в цирке-шапито - ВИДЕО
Зрители сняли на видео нападение верблюда на наездницу в цирке-шапито - ВИДЕО
В поселке Климово Брянской области в цирке-шапито верблюд перестал слушать дрессировщиков и сбросил с себя наездницу. Инцидент сняли на видео зрители.
Со слов очевидцев, пострадавшая девушка сломала руку, после падения с животного ее увели за кулисы и оказали медицинскую помощь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что животное продолжило перемещаться по арене, зрители в панике стали разбегаться. Также публика пожаловалась в соцсетях на неработающую в цирке аппаратуру.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре