В поселке Климово Брянской области в цирке-шапито верблюд перестал слушать дрессировщиков и сбросил с себя наездницу. Инцидент сняли на видео зрители.

Со слов очевидцев, пострадавшая девушка сломала руку, после падения с животного ее увели за кулисы и оказали медицинскую помощь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что животное продолжило перемещаться по арене, зрители в панике стали разбегаться. Также публика пожаловалась в соцсетях на неработающую в цирке аппаратуру.

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