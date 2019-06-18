Китай будет твердо защищать ядерную сделку по Ирану
Китай будет твердо выполнять свои обязательства по иранской ядерной сделке. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
"Решимость Китая по защите СВПД осталась непоколебимой. В качестве конкретной меры Китай будет тесно сотрудничать со всеми сторонами для того, чтобы содействовать достижению прогресса в работе по модернизации ядерного реактора в Араке", - сказал Ван И.
Организация атомной энергии Ирана объявила ранее о возможности превышения оговоренных сделкой лимитов обогащения урана и хранения тяжелой воды.
Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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