Бывший президент Египта Мухаммед Мурси, умерший от сердечного приступа в суде 17 июня, похоронен во вторник в восточной части Каира. Об этом сообщил сын экс-главы государства Ахмед Мурси на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, похороны отца прошли в каирском пригороде Мадинат-Наср.

Телеканал Al Jazeera в свою очередь указывает со ссылкой на адвоката бывшего египетского президента, что церемония захоронения прошла рано утром во вторник.

Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым. Ему было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание. По данным египетского гостелевидения, причиной смерти стал сердечный приступ.

Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. Юристы утверждали, что при таком диагнозе экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере, и настаивали на его переводе под домашний арест.

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