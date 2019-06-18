Пассажир самолета, летевшего над штатом Невада, увидел во время полета таинственные огни в небе и снял их на видео. Об этом загадочном случае сообщает британское издание Daily Star. Мужчина утверждает, что кадры были сделаны, когда лайнер летел над так называемой "зоной 51" - самым секретным военным объектом США, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На записи, размещенной в Сети, видно как самолет летит сквозь облака, а затем в небе появляются несколько белых точек, похожих на огни.

Видеозаписью заинтересовались сторонники теории заговора. Они считают, что белые огни имеют какое-то сверхъестественное происхождение. Впрочем, скептики с ними не соглашаются, считая, что три точки в небе над Невадой могут быть всего лишь отражением летящего самолета.

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