Пассажир самолета снял таинственные огни над самой секретной авиабазой США - ВИДЕО
Пассажир самолета, летевшего над штатом Невада, увидел во время полета таинственные огни в небе и снял их на видео. Об этом загадочном случае сообщает британское издание Daily Star. Мужчина утверждает, что кадры были сделаны, когда лайнер летел над так называемой "зоной 51" - самым секретным военным объектом США, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
На записи, размещенной в Сети, видно как самолет летит сквозь облака, а затем в небе появляются несколько белых точек, похожих на огни.
Видеозаписью заинтересовались сторонники теории заговора. Они считают, что белые огни имеют какое-то сверхъестественное происхождение. Впрочем, скептики с ними не соглашаются, считая, что три точки в небе над Невадой могут быть всего лишь отражением летящего самолета.
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