Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия ДРСМД. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из Договора 2 февраля.

Законопроект о приостановлении действия ДРСМД был поддержан профильным комитетом по международным делам, а также двумя комитетами-соисполнителями - по безопасности и обороне.

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